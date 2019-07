Kein Fortschritt beim EU-Gipfel : Osteuropäer bleiben hart bei Ablehnung von Timmermans

Brüssel Das Gezerre um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten geht weiter. Nicht zuletzt deswegen, weil sich die Osteuropäer stur stellen und den niederländischen Sozialisten Frans Timmermans kategorisch ablehnen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Dienstag ihre Beratungen über die Neubesetzung der Spitzenämter der Gemeinschaft fortgesetzt. Nach einer Marathonsitzung vom Sonntagnachmittag bis zum Montagmorgen hatten sie sich bis zum Dienstagvormittag vertagt. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis bekräftigte bei seiner Ankunft am EU-Hauptsitz, dass sein Land sowie die Slowakei, Ungarn, Polen und Italien den niederländischen Sozialisten Frans Timmermans als EU-Kommissionspräsident ablehnen.

„Wir wollen jemand in der Präsidentschaft der Kommission, der nicht eine negative Ansicht unserer Region hat“, sagte er. „Herr Timmermans ist für uns nicht akzeptabel.“ Timmermans habe eine völlig andere Ansicht zur Migration. „Er war immer für Quoten und so weiter, also ist das ein Problem für uns“, erklärte Babis.