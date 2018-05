Kunststoffbranche reagiert positiv auf Verbot von Plastikgabeln und Co.

Mehr als 80 Prozent des Mülls in den Meeren sei Plastik (Archivbild). Foto: PlastikmüllSabina Bredemeier marine-litter-conference-berlin

Brüssel Jährlich landen 500.000 Tonnen Plastikmüll im Meer. Das geht so nicht weiter, sagt die EU-Kommission und schlägt eine radikale Wende vor. Und obwohl das Unwort „Verbot“ vorkommt, ist das Echo erstaunlich positiv.

Mit einem Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen, Wattestäbchen und Ballonhaltern will die EU-Kommission die Vermüllung der Meere bremsen. Auch andere Wegwerfartikel aus Kunststoff sollen zurückgedrängt werden. „Diese Produkte werden nicht verschwinden, sie werden nur aus anderem Material sein“, sagte Kommissionsvize Frans Timmermans am Montag in Brüssel. „Sie können auch künftig ein Picknick organisieren, Cocktails trinken oder ihre Ohren säubern.“