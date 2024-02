Neue EU-Vorgaben Künftig Überweisungen europaweit binnen zehn Sekunden

„Wie der Wechsel von der Postkutsche zur E-Mail“ ist nach den Worten des CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber das jüngste Projekt der EU auf dem Sektor der Finanzdienstleistungen: Künftig werden alle Bankkunden ihre Überweisungen binnen zehn Sekunden beim Empfänger wissen - tags und nachts, werktags und feiertags, in allen EU-Mitgliedstaaten und nach einer Übergangsfrist auch darüber hinaus. Nach der einhelligen Befürwortung durch die Redner einer Sofortüberweisungsdebatte in Straßburg besteht kein Zweifel, dass das Vorhaben mit der Schlussabstimmung an diesem Mittwoch in trockene Tücher kommt. Zwölf Monate nach der Veröffentlichung im EU-Gesetzblatt müssen die Banken den Service dann anbieten, und zwar zu keinem höheren Preis als Normalüberweisungen. In der Regel also kostenlos.