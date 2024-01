Nach Scholz-Forderung EU-Länder beraten über deutlich mehr Ukraine-Hilfen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die europäischen Partner zu deutlich mehr Militärhilfen für die Ukraine gedrängt. Die EU müsse ihre „Anstrengungen verdoppeln“, heißt es in einem Brief von Scholz und vier weiteren EU-Regierungschefs, der am Mittwoch bekannt wurde, kurz vor dem Sondergipfel zur Ukraine. Bei einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel gab es dafür Lob.