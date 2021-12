Krebsgefahr am Arbeitsplatz : EU legt neue Grenzwerte für drei Stoffe fest

Brüssel Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass ihre Beschäftigten den krebsverdächtigen Stoffen möglichst nicht ausgesetzt sind. Der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds nannte die neuen Regeln einen „wichtigen Sieg für die Sicherheit von Arbeitern“.

Zum Schutz vor Krebserkrankungen am Arbeitsplatz führt die EU Grenzwerte für drei krebsverdächtige Stoffe ein oder passt sie an. Betroffen sind Acrylnitril, das etwa in Klebstoffen und Lösungsmitteln vorkommt, Nickelverbindungen - unter anderem in vielen Industrie- und Konsumgütern vorhanden - sowie Benzol, das auch bei der Herstellung von Arzneimitteln und Kunststoffen verwendet wird und in Benzin enthalten ist. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Donnerstagmorgen, wie der Rat der EU-Staaten mitteilte.