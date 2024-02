Trend in Deutschland besorgniserregend Impfen gegen Krebs - der große EU-Plan

Auch auf bedrückende Auswirkungen von Krebserkrankungen will die Kommission blicken. So kündigte die Gesundheitskommissarin an, sich bei Banken und Versicherungen für einen neuen Verhaltenskodex einzusetzen. Er solle dazu führen, dass Menschen, die bereits vor vielen Jahren an Krebs erkrankten, nicht länger bei der Vergabe von Krediten diskriminiert würden. Es werde wiederholt davon berichtet, das Betroffene Probleme hätten, an Hauskredite heranzukommen.