Reaktion auf Brandbrief Krabbenfischer - EU-Kommission gegen schnelles Verbot

„Wir begrüßen diese Gelegenheit, unseren Dialog mit nationalen und regionalen Interessenträgern fortzusetzen“, erklärte die Sprecherin zu dem Schreiben der Abgeordneten. Es sei kein automatisches Verbot geplant. „Vielmehr fordern wir die Mitgliedstaaten auf, in den kommenden zwölf Monaten die Situation ihrer Gewässer und Flotten zu erfassen und bis Ende März 2024 einen Fahrplan für die Zeit bis zum Jahr 2030 auszuarbeiten“, heißt es in der Reaktion der Kommission weiter. Nach Überzeugung der Kommission kennen die Gemeinden in den betreffenden Regionen die regionalen und lokalen Besonderheiten, die Entwicklung von Innovation und Technologien und die Abwägung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen vor Ort am besten. „Deshalb liegt der Übergangsprozess letztlich in den Händen der nationalen Behörden“, unterstreicht die Kommission.