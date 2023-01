Neuen Vizepräsidenten gewählt Korruptionsskandal: EU-Parlament schließt erste Lücke

Da ist an erster Stelle die Personalie selbst. Warum die EU außer einer Präsidentin 14 Vizepräsidenten braucht, können die wenigsten Europa-Politiker ihren Wählern begreiflich machen. Manche verweisen dann auf die Kommission, die auch aus jedem der 27 Mitgliedsländer einen ins Leitungskollegium aufnimmt. Da seien 14 beim Parlament doch vergleichsweise wenig. Und so gibt es in Straßburg nicht einmal den Antrag, die Geschäftsordnung in Richtung 13 Vizeposten zu ändern, nachdem die weiterhin in Haft sitzende Sozialdemokratin Eva Kaili bereits im Dezember ihres Postens enthoben worden war.