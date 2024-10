Korruption und Rechtsstaatsmängel Ungarn verstößt seit Jahren gegen EU-Recht

In Budapest wird offen eingeräumt, dass Orban seine Vetomöglichkeit in der Ukrainepolitik nutzt, um von der EU eingefrorene Milliardenhilfen für sein Land freizubekommen. Wegen verschiedener Grundrechtsverstöße sind nach Angaben der EU-Kommission insgesamt gut 20 Milliarden Euro an EU-Hilfen für Ungarn eingefroren. Darunter sind auch mehrere Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds der EU.