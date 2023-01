Korruptionsskandal im EU-Parlament Justizausschuss will Immunität von zwei Abgeordneten aufheben

Ein Anwalt von Panzeris Frau und Tochter teilte am Montag mit, sie seien aus dem Hausarrest entlassen worden. Die beiden Frauen erklärten sich bereit, sich mit den Ermittlern zu treffen. Die Entscheidung in Brüssel fiel wenige Tage, nachdem Panzeri seine Bereitschaft zur Kooperation mit den Ermittlungen erklärt hatte. Er will Namen nennen und über die finanziellen Absprachen der Beteiligten auspacken.