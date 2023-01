Neue Gesetzgebung in der Vorbereitung Korruption: EU blickt nach Ungarn auch auf die Ukraine

Nach den jüngsten Korruptions-Enthüllungen in der Ukraine will die EU nicht nur mit Geld, sondern auch mit verstärkter Korruptionsvorsorge der Ukraine zur Seite stehen. „Wir werden eine Kooperation zwischen dem Europäischen Parlament und dem ukrainischen Parlament begründen“, kündigte die Vorsitzende des europäischen Haushaltskontrollausschusses, Monika Hohlmeier (CSU), am Montag in Brüssel an. Sie stehe bereits in Kontakt mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Kiew. Diese wollten nun eine neue Anti-Korruptionsgesetzgebung verabschieden, die den Standards der EU entspreche.