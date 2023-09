Von der Leyen in Lampedusa Migrations-Abkommen in Trümmern

Im übertragenen Sinne gilt das auch für die EU-Asylpolitik insgesamt. Von der Leyen hat Recht mit der Analyse, dass die Staatengemeinschaft der 27 noch nie so nah an einer gemeinsamen Asylpolitik war. Das Parlament hat sich positioniert, die Mitgliedstaaten auch, und nun laufen die Verhandlungen, die vielleicht Ende des Jahres in einem Kompromiss münden, vielleicht bis Juni nächsten Jahres, vielleicht aber auch nicht. Den Bürgern vor Ort suggeriert dieses EU-Asylpaket, die Migrationsdynamik besser managen und die Situation in immer mehr überforderten Städten und Gemeinden entschärfen zu können. Doch mehr Neuankömmlinge in Lampedusa entsprechen mehr Anträge in Deutschland.