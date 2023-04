Klimasozialfonds Gebäudesanierung mit mehr Mitteln der EU?

Derzeit ist noch nicht absehbar, wie die EU-Richtlinie am Ende wirklich aussehen wird. Denn auch die deutsche Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hat in mehreren Reaktionen ihren Widerstand angekündigt. Sie will keine Vorgaben für jedes einzelne Gebäude, sondern eine Quartierslösung. Danach müsste ein Dorf oder ein Stadtteil insgesamt den CO2-Ausstoß verringern. Schlecht isolierte könnten dann so lange an einer Sanierung vorbeikommen, so lange andere Gebäude auf dem Weg zur Klimaneutralität schon weiter gekommen sind. Auch das Parlament will Ausnahmen zulassen, etwa für besonders kleine Wohnungen, für denkmalgeschützte Häuser oder für Ferienimmobilien.