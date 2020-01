EU-Pläne mit vorhandenen Ressourcen finanzieren : Bundesregierung will der EU nicht mehr Geld für Klimaschutz geben

Bundesregierung will der EU nicht mehr Geld für Klimaschutz geben

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte Europa zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz machen. Foto: dpa/Francisco Seco

Berlin Laut Bundesregierung brauche es keine zusätzlichen Ressourcen, um die Klimaziele zu erreichen. Diese Haltung stößt auf Kritik seitens der Grünen.

Die Bundesregierung will die Klimaschutzpläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht mit zusätzlichen Zahlungen unterstützen. Eine Kapitalerhöhung der Europäischen Investitionsbank (EIB) sei nicht erforderlich, weil die Klimaziele „mit den vorhandenen Ressourcen der EIB erreichbar“ seien, heißt es in der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner. Der „Spiegel“ hatte zuerst darüber berichtet.

Zudem hält es das Finanzministerium nicht für erforderlich, dass Deutschland für die Klimaschutzbemühungen seinen Anteil an der Finanzierung des EU-Haushalts aufstockt. Die Bundesregierung bekräftigte in der Antwort ihre Haltung in den derzeit laufenden Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Auch wenn das Budget wie bisher bei 1,0 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung bleibe, bestehe „ausreichend Spielraum, um die für die Erreichung der Klimaziele erforderlichen Mittel durch entsprechende Prioritätensetzung bereitzustellen“.