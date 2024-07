Kirche ermahnt Viktor Orban „Das ist nicht christlich“

Inzwischen hat Orbán in einem Brief an Michel und europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin informiert und sich darin dessen Sicht auf den Krieg zu eigen gemacht. Die Zeit spiele für Russland und nicht für die Ukraine. Wenn es nicht gelinge, baldmöglichst zu einem Waffenstillstand zu kommen, werde es zu einer dramatischen Verschärfung mit viel mehr Opfern kommen. In Interviews hatte er von fünf „Hauptakteuren“ gesprochen, und dabei als erstes die Ukraine und dann die Russen, die USA, China und die EU genannt. Der Krieg sei das „Ergebnis der Entscheidung bestimmter Menschen“, lautete Orbáns Erläuterung. China habe einen Friedensplan, Amerika eine Kriegspolitik und Europa folge einfach den USA.