Nach Katargate fehlen institutionelle Konsequenzen Das Wort „Bestechung“ wabert weiter durch Brüssel

Bislang endete für Eva Kaili, die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, jeder Haftprüfungstermin wie der erste: mit dem Gang zurück in die Untersuchungshaft. An diesem Donnerstag darf sie so intensiv wie nie zuvor auf einen Tausch der Gefängniszelle mit ihrer Wohnung hoffen. Denn zwei Tage zuvor hatte auch der belgische Europa-Abgeordnete Marc Tarabella mit elektronischer Fußfessel den Weg in seine Wohnung antreten dürfen - so wie vorher schon der mutmaßliche Drahtzieher des Bestechungsskandals, Antonio Panzeri, Kailis Lebensgefährte Francesco Giorgi, und ein weiterer möglicherweise Beteiligter, der Europa-Abgeordnete Andrea Cozzolino. Sie hatten zum Teil weitreichende Erklärungen zur Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgegeben.