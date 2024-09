Kapitalmarktunion Von der Leyens wunderbare Geldvermehrung

So wird sich denn der Blick erst einmal darauf richten, wen von der Leyen in der Kommission mit dem Schaffen der Kapitalmarktunion beauftragt und wie sich der Kandidat in den Anhörungen des Parlamentes schlägt. EVP-Experte Ferber kündigt bereits an: „Wenn wir beim Thema Marktinfrastruktur wirklich Fortschritte machen, kann man auch über mehr europäische Aufsicht reden.“ Um welche Dimensionen es geht, macht in Brüssel auch Asmussen klar: Allein seine deutsche Versicherungsbranche verfüge über ein Investitionsvolumen von 1900 Milliarden Euro. Von der Leyen hat zudem die 300 Milliarden Euro an Ersparnissen im Blick, die Jahr für Jahr aus dem Vermögen von Familien in Europa in ausländische Märkte abfließen.