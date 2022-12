Vor allem junge Leute betroffen Die EU entschärft Schuldenfallen

“Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass insbesondere so genannte ,buy now, pay later’-Angebote immer populärer geworden sind und oft in einer rechtlichen Grauzone operiert haben“, lautet die Ausgangsüberlegung des EU-Finanzexperten Markus Ferber (CSU). Manche dieser Anbieter hätten bis zu 30 Prozent ihrer Einkünfte aus Strafzahlungen säumiger Kreditnehmer erzielt, berichtet Malte Gallée, Verbraucherschutz-Experte der Grünen, und findet es „unglaublich, dass das ein Geschäftsmodell sein kann“. Deshalb nennt es Ferber auch „überfällig, die Vorschriften über Verbraucherkredite an das digitale Zeitalter anzupassen“.