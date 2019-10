Verhandlungen in Brüssel : Johnsons Regierungspartner DUP lehnt Entwurf für Brexit-Deal ab

Verhandlungen in Brüssel

London Boris Johnson hat im Ringen um einen vertraglich geregelten Brexit einen Rückschlag erlitten. Die nordirische Partei DUP erklärte, sie werde den von Johnson mit der EU verhandelten Deal über einen Brexit nicht unterstützen.

Die Unterhändler Großbritanniens und der EU feilschen seit Tagen über Details einer Regelung, die nach dem Brexit eine offene Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland sicher stellen soll. Am Mittwoch deuteten Anzeichen auf einen baldigen Abschluss hin, einen Durchbruch gab es aber auch in der Nacht noch nicht.

Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen den britischen Premierminister Boris Johnson am Donnerstag in Brüssel. Johnson hatte am Mittwochnachmittag noch von „mehreren unerledigten Problemen“ gesprochen, aber ebenfalls eine Möglichkeit gesehen, beim EU-Gipfel „ein gutes Abkommen zu sichern“. Er wollte nach Angaben seines Sprechers mit der DUP sprechen, um deren Unterstützung zu gewinnen.