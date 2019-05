Scheidender EU-Kommissionschef zieht Bilanz : Juncker sieht Schweigen vor Brexit-Referendum als größten politischen Fehler

Brüssel EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zieht Bilanz. Als größten politischen Fehler seiner Amtszeit bezeichnet er, dass er sich vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien nicht in die Austrittsdebatte eingemischt habe.

Der damalige britische Premierminister David Cameron habe ihn gebeten, nicht einzugreifen, sagte Juncker am Dienstag in Brüssel. "Das war ein Fehler." Denn nur Brüssel habe die Möglichkeit gehabt, "die Lügen zu zerstören", die vor der Volksabstimmung in Großbritannien verbreitet worden seien.

Als größten "persönlichen" Fehler während seiner Amtszeit bezeichnete Juncker eine zu zögerliche Reaktion auf Vorwürfe in der Affäre um massive Steuervorteile für Großkonzerne in Luxemburg. Er habe eine Woche gewartet, darauf zu reagieren, sagte Juncker, der jahrelang Luxemburgs Regierungschef und Finanzminister war. "Ich hätte sofort antworten sollen. Das war ein großer Fehler."

Juncker hat immer bestritten, als luxemburgischer Regierungschef und Finanzminister in dem Großherzogtum ein System zur Steuervermeidung aufgebaut oder gar selbst mit Großunternehmen entsprechende Absprachen getroffen zu haben. 2017 räumte er aber ein, die Notwendigkeit eines fairen Steuerwettbewerbs in Europa "vernachlässigt" zu haben. Er verwies damals gleichzeitig darauf, dass die von ihm geführte EU-Kommission nun entschlossen gegen Steuervermeidung und -hinterziehung vorgehe.

May in Brüssel

May in Brüssel : Neuer Rettungsversuch für einen geregelten Brexit

Positiv sei zu vermerken, dass das Leben der Europäer sich nach seiner Ansicht mit ihm an der Spitze der Brüsseler Behörde deutlich verbessert hat. „Den Menschen in Europa geht es eigentlich besser. Nicht jeder merkt das, weil Reichtum und Wohlstand unterschiedlich verteilt bleiben“, sagte der Luxemburger am Dienstag in Brüssel. Juncker hatte den Spitzenposten im November 2014 übernommen, Ende Oktober endet sein Mandat.