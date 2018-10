Italien zerrt an den Nerven der EU - eine Analyse der Folgen

Berlin Italiens populistische Regierung strapaziert die Nerven der Euro-Partner mit einem Haushaltsplan, der eine unzulässige Defiziterhöhung vorsieht. Den Machtpoker mit Rom muss Brüssel gewinnen, sonst ist der Euro in Gefahr.

Italien, immer wieder Italien. Jean-Claude Juncker weiß in seinem langen Leben als Europapolitiker ein Lied davon zu singen. Italien sei bisher das einzige EU-Land, das alle Möglichkeiten des EU-Stabilitätspakts für Ausnahmen von strengen Haushaltsregeln ausgeschöpft habe. Deshalb sei seiner Kommission auch oft vorgeworfen worden, zu großzügig mit Rom zu sein. „Wir waren sehr freundlich, mild und positiv, wenn es um Italien ging. Weil Italien Italien ist“, sagte der Kommissions-Chef diese Woche in seiner unnachahmlichen Art.

Rom will die Neuverschuldung um 2,4 Prozent in die Höhe treiben, dabei übersteigt die Gesamtverschuldung Italiens schon jetzt mit gut 130 Prozent der Wirtschaftsleistung die zulässige Maastricht-Grenze von 60 Prozent um mehr als das Doppelte. Wegen seiner hohen Schuldenstandsquote – der zweithöchsten in der EU nach der griechischen – muss Italien strengere Defizitwerte einhalten als andere EU-Länder, für die die Drei-Prozent-Defizitgrenze gilt.

Die Ökonomen setzen darauf, dass die Reaktionen der Finanzmärkte die Regierung in Rom noch rechtzeitig zur Vernunft bringen werden. „Die Disziplinierung wird unweigerlich über die Kapitalmärkte stattfinden müssen“, sagt Hüther. Die Renditen für italienische Staatsanleihen – also die Zinsen, die der Staat den Käufern versprechen muss – sind bereits deutlich gestiegen. Sie werden weiter in die Höhe gehen, wenn Ratingagenturen Italien in den kommenden Wochen schlechter einstufen und sich viele Banken und Versicherungen deshalb automatisch von italienischen Anleihen trennen müssen.