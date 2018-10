Geplante Neuverschuldung : Italien bleibt im Haushaltsstreit mit EU-Kommission hart

Giuseppe Conte. Foto: REUTERS/MAX ROSSI

Rom/Brüssel Die EU-Kommission fordert von der italienischen Regierung, dass sie ihre Haushaltspläne ändert. Aber dieser Aufforderung will Ministerpräsident Conte nicht nachkommen.

Der Budgetentwurf für 2019 bleibe unverändert, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montag in Rom. Er sagte der EU-Kommission zu, dass seine Regierung die selbst gesetzten Grenzen bei der Neuverschuldung nicht überschreiten werde. Das angesetzte Defizit von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung sei die „Grenze, die wir geloben einzuhalten". Es sei "möglich", dass das Defizit gar nicht so groß ausfalle, betonte Conte. „Aber es ist sicher, dass wir es nicht überschreiten."

Der vor einer Woche von der Regierung in Rom verabschiedete Haushaltsentwurf sieht unter anderem die Einführung eines Bürgergeldes und Erleichterungen beim Renteneintritt sowie eine Amnestie für Steuerbetrüger vor. Für das kommende Jahr peilt der Plan ein Defizit von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung an - deutlich mehr als die von der Vorgängerregierung mit Brüssel vereinbarten 0,8 Prozent. 2020 beträgt das Defizit demnach 2,1 Prozent. Im Jahr 2021 liegt es der Planung zufolge bei 1,8 Prozent. Den Entwurf hatte Italien wie vorgeschrieben Anfang vergangener Woche zur Prüfung an die EU-Kommission gesandt. Diese warf Italien daraufhin eine "beispiellose" Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vor und forderte „Klarstellungen". Die EU-Kommission könnte die Vorlage zurückweisen - dies wäre eine Premiere in der EU.

Es sei ihm bewusst, dass die Budgetpläne nicht im Einklang mit dem Euro-Stabilitätspakt seien, antwortete Finanzminister Giovanni Tria in einem Schreiben an die Brüsseler Behörde. Die angepeilte Erhöhung des Defizits auf 2,4 Prozent im kommenden Jahr sei eine schwierige aber wegen der dramatischen Wirtschaftslage notwendige Entscheidung. Die aktuellen Haushaltspläne stellten kein Risiko für Italien und andere Länder in der EU dar, schrieb Tria weiter. Italien hat mit 131 Prozent der Wirtschaftsleistung bereits jetzt die zweitgrößte Gesamtverschuldung der Eurozone nach Griechenland und muss für seine Kreditaufnahme steigende Zinsen zahlen.

Eine weiter steigende Verschuldung könnte jedoch aus Expertensicht Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen immer höher werden lassen - mit möglichen Gefahren für das Vertrauen in die Staatshaushalte und die Stabilität der Gemeinschaftswährung. Die Ratingagentur Moody's stufte die Kreditwürdigkeit des Landes bereits jüngst herunter. Sie kritisierte, die Pläne zeigten keine „kohärente Reformagenda“, die das maue Wachstum Italiens berücksichtigen würde.

