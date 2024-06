Kompliziertes Wahlsystem Europawahl-Stimmen in Irland nach einer Woche ausgezählt

Wählerinnen und Wähler stimmen im irischen Wahlsystem in der Reihenfolge ihrer Präferenz mit„1“, „2“ oder „3“ ab, mit einer einzigen übertragbaren Stimme. Man kann also nach dem Ankreuzen der ersten Wahl aufhören oder so vielen Kandidaten auf dem Wahlzettel eine sogenannte Vorzugsstimme geben, wie man möchte. Wenn mehr als eine Vorzugsstimme abgegeben wird, weiß der Wahlleiter, dass diese Stimme auf den Kandidaten der zweiten Wahl übertragen werden soll, falls der bevorzugte Kandidat ausscheidet oder mit einem Überhang an Stimmen gewählt wird.