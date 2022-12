Erster EU-Asean-Gipfel in Brüssel In Zeiten des Krieges lernen Europa und Asien sich neu kennen

Schon diese Zahlen bewiesen, dass die Vorstellung von einer bipolaren Ära, in der sich alles um die USA und China drehe, an der Wirklichkeit vorbei gehe, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz am Morgen im Bundestag. Am Nachmittag ist er in doppelter Funktion unterwegs: Weil Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Halbfinale seiner Nationalmannschaft nach Katar jettet, lässt er sich in Brüssel von Scholz vertreten. Ob es auch ein Zeichen für einen harmonischeren EU-Gipfel zum leidigen Energiepreis-Streit an diesem Donnerstag sein wird, muss sich erst zeigen. Macron will dann jedenfalls rechtzeitig zurück in Brüssel sein.