Vermögenserträge für Ukraine-Hilfe Im Konflikt mit Russland zieht die EU andere Saiten auf

„Beeindruckend“ lautete am Dienstag in Brüssel das meistgehörte Wort sowohl nach dem Frühstück der 27 Europaminister mit Moldauer Regierungsmitgliedern als auch nach der Sitzung des EU-Moldau-Assoziierungsrates. Die Spitzenvertreter aus Brüssel und Chisinau unterschrieben sogleich ein Abkommen zur Sicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft und bekräftigten die Zukunft des von Russland massiv bedrängten Ukraine-Nachbarlandes in der EU. Zugleich unterstrich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die gleichen Zusagen an die Ukraine bei einem Überraschungsbesuch in Kiew und mahnte intensivere Militärhilfe für das von Russland unter Dauerfeuer stehenden Landes an.