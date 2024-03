Außenminister bereiten EU-Gipfel vor “Horrorbuch“ liefert Grund für Reaktionen auf Russland

Als die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock an diesem Montag mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Europa in Brüssel die Konsequenzen aus den jüngsten Vorkommnissen in Russland und der Ukraine beraten will, richtet sich die Ministerin für Auswärtiges erst einmal an die Binnendebatte in Deutschland. Ohne SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich namentlich zu erwähnen, dreht sie eine Frage nach der Verwendung der Erträge eingefrorener russischer Besitztümer auf die gestärkte Verteidigung der Ukraine und die Rückeroberung besetzter Gebiete. An dieser Stelle bringt sie den jüngsten Bericht der Vereinten Nationen über gezielte Kriegsverbrechen durch russische Soldaten an von ihnen beherrschten ukrainischen Zivilisten ins Spiel und erklärt mit energischer Miene: „Wer diesen Bericht liest, der wird aus meiner Sicht nicht wieder darüber sprechen, dass man vielleicht den Konflikt einfrieren sollte.“