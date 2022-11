Größte Gruppe aus Syrien Meiste Asylanträge in EU seit sechs Jahren

Die Zahl der in der Europäischen Union gestellten Asylanträge ist nach Angaben der EU-Asylbehörde so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr gewesen. Im September seien rund 98.000 Anträge in der EU und Norwegen und der Schweiz verzeichnet worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Diese Gruppe ist als EU+ bekannt.