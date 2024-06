Was andere Länder und die EU tun Versicherungspflicht gegen Hochwasserschäden?

Weil in Frankreich alle einzahlen, sind nach Angaben des Zentrums für den europäischen Verbraucherschutz die Kosten mit durchschnittlich 26 Euro im Jahr sehr übersichtlich. Im Nachbarland gibt es auch nicht die systematische Eingruppierung von Gebieten in verschiedene Gefahrenstufen, die in Deutschland in Risikozonen die Prämien in kaum noch verkraftbare Höhen treibt und die Versicherer sogar zu Kündigungen bestehender Verträge berechtigt, wenn sich die Situation nach einer Überschwemmung verändert. Dann stehen die besonders Betroffenen ohne Schutz da. Neben Versicherungspflicht setzen in Frankreich die staatlichen Behörden auf Vorbeugung. Wo Städte und Gemeinden dem nicht nachkommen, steigt die Eigenbeteiligung im Katastrophenfall.