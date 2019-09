Michel Barnier zu Besuch in Berlin : Heiko Maas und EU-Chefunterhändler sehen derzeit kaum Hoffnung für Brexit-Abkommen

Michel Barnier zu Besuch in Berlin

Berlin Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und der EU-Chefunterhändler Michel Barnier sehen derzeit wenig Hoffnung für ein Abkommen mit Großbritannien über den EU-Austritt. Hauptstreitpunkt zwischen dem Land und der EU ist die sogenannte Backstop-Regel.

Die derzeitigen britischen Positionen böten "keine Basis, um eine Einigung zu finden", sagte Barnier am Montag in Berlin. Maas sagte seinerseits, London habe zwar in der vergangenen Woche drei neue Dokumente vorgelegt. Aber diese Vorschläge enthielten keine "rechtssicheren oder umsetzbaren" Lösungen.