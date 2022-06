Mit dem Handy auf Reisen : Was sich durch die neuen EU-Roaming-Regeln ändert

Brüssel Zehn weitere Jahre ohne Zusatzgebühren im EU-Ausland telefonieren, SMS verschicken und das Internet nutzen: Das ist der Kern der Novelle der EU-Roaming-Verordnung. Aber das ist längst nicht alles.

Dass beim Roaming der Netz-Standard vorgeschrieben wird, ist eine Neuerung der überarbeiteten EU-Roaming-Verordnung, die am 1. Juli in Kraft tritt. Bereits seit Sommer 2017 wird Europäerinnen und Europäern, die in einem anderen EU-Land unterwegs sind, dort für Telefonate, SMS und Daten auch nur so viel berechnet, wie sie auch zu Hause zahlen würden. Dieses sogenannte „Roam like at home“ ist in der Verordnung nun für zehn weitere Jahre festgeschrieben worden.