Ausgaben von mehr als einer Billion Euro : Grünes Licht für EU-Haushalt

Brüssel Nach der Einigung der Regierungen mit dem Europäischen Parlament ist unklar, ob Polen und Ungarn den Wiederaufbaufonds blockieren. Sie stemmen sich gegen den Rechtsstaatsmechanismus, der zu Kürzungen führt, wenn die EU-Regeln für unabhängige Gerichte und Medien nicht eingehalten werden.

Mit den beiden Einigungen zwischen dem Europa-Parlament und den 27 Mitgliedstaaten zum MFR und dem so genannten Rechtsstaatsmechanismus sind aber noch nicht alle Hürden für das insgesamt 1800 Milliarden Euro schwere Zukunftspaket der EU genommen. Polen und Ungarn drohen nämlich damit, den Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro zu blockieren. Die beiden Länder wollen den Rechtsstaatsmechanismus nicht mittragen. Zwar zeichnet sich im Kreis der Mitgliedstaaten für den Rechtsstaatsmechanismus die notwendige Mehrheit ab. Doch die Regierungen in Warschau und Budapest verknüpfen ihre Zustimmung zum Haushalt und dem Wiederaufbaufonds mit dem Rechtstaatsmechanismus.

Sie wollen die Gelder des 750 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds blockieren, wenn die anderen 25 Mitgliedstaaten am Rechtsstaatsmechanismus festhalten. Dies ist möglich, weil die EU-Verträge für die Zustimmung zum EU-Haushalt unter den Mitgliedstaaten Einstimmigkeit verlangen. Die Bundesregierung, die bis Dezember noch die EU-Ratspräsidentschaft ausübt und damit die Geschäfte im Ministerrat führt, bemüht sich intensiv, doch noch die Zustimmung der Regierungen von Ungarns Viktor Orban und Polens Mateusz Morawiecki zu bekommen. Der Wiederaufbaufonds sieht vor, dass 360 Milliarden Euro in Form von Krediten an die Länder vergeben werden, die am härtesten unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden, sowie 390 Milliarden in Form von nicht zurückzahlbaren Zuschüssen.