Streit um Unkrautvernichter Grünes Licht der EU für 15 weitere Jahre Glyphosat?

An diesem Dienstag kam wieder eine auf den Tisch der Agrarpolitiker. Im Auftrag der Grünen hatte das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN), ein gemeinnütziger Verein, in zwölf EU-Ländern Wasserproben genommen. 23 kamen aus Flüssen und Bächen, fünf aus Seen. Ergebnis: Glyphosat fanden die PAN-Mitarbeiter in 17 von 23 Proben aus elf von zwölf Ländern. „Das derzeitige Ausmaß des Glyphosateinsatzes in Europa hat zu einer weit verbreiteten Kontamination der Umwelt geführt, wobei das Herbizid in menschlichem Urin, Hausstaub Boden und Oberflächengewässer nachgewiesen wurde“, fügte Martin Häusling, der Agrarexperte der Grünen im Europa-Parlament hinzu - verbunden mit der Forderung: „Schluss mit der Brunnenvergiftung durch Glyphosat“.