EU-Kommissionspräsidentschaft : Viel Lob bei deutschen Grünen für von der Leyen

Berlin Entgegen der Parteilinie haben einige Grünen-Politiker die Rede von Ursula von der Leyern gelobt. Von der Leyen will EU-Kommissionspräsidentin werden. Die Fraktion der Grünen hatte angekündigt, dagegen stimmen zu wollen.

Ursula von der Leyens Bewerbungsrede für den Posten der EU-Kommissionspräsidentin im EU-Parlament ist bei vielen Grünen in Deutschland gut angekommen. Gegen die Linie der EU-Grünen, die gegen die CDU-Politikerin stimmen wollten, äußerte sich am Dienstag zum Beispiel Ex-Parteichef Cem Özdemir: Die Kandidatin habe die „Klimakrise, unser Europa als gemeinsame Wertegemeinschaft und eine klare Abgrenzung gegen alle, die das zerstören wollen, was wir uns zusammen in Europa erarbeitet haben“ in den Mittelpunkt gestellt, schrieb er auf Twitter. „Davon mehr, dann haben wir die Chance auf eine gute Kommission.“