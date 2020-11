Brexit-Verhandlungen : Großbritannien betont Kompromissbereitschaft

Michel Barnier, der Chefunterhändler der Europäischen Union für den Brexit bei der Ankunft in London. Foto: dpa/Frank Augstein

London Differenzen und Hürden gibt es noch einige in den Brexit-Verhandlungen und diese ziehen sich weiter hin. Dennoch heißt es aus London, dass man bereit sei für einen Mittelweg.

Großbritannien hat sich in den stockenden Brexit-Verhandlungen am Montag kompromissbereit gezeigt. Die Regierung in London sei offen für vernünftige Kompromisse beim strittigen Thema Fischerei-Rechte, sagte Umweltminister George Eustice dem Sender Sky. "Es gibt noch Differenzen und einige Hürden, die genommen werden müssen." Es gebe mittlerweile aber auf beiden Seiten die Bereitschaft, zu Fortschritten zu kommen.