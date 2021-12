Grenze zu Belarus : Tschechien will bis zu 150 Soldaten nach Polen schicken

Ein polnischer Soldat steht an der polnisch-belarussischen Grenze in der Nähe des Flusses Bug und der Stadt Slawatycze. Foto: dpa/Wojtek Jargilo

Tschechien will bis zu 150 Soldaten nach Polen schicken, um bei der Sicherung der Grenze zu Belarus zu helfen. Dies gab der geschäftsführende Verteidigungsminister Lubomir Metnar am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Prag bekannt. Das Parlament muss noch zustimmen, was als sicher gilt. Das Mandat soll auf 180 Tage befristet sein. Polen hatte Unterstützung durch Pioniereinheiten angefordert. Tschechien arbeitet mit Polen, Ungarn und der Slowakei in der mitteleuropäischen Visegrad-Gruppe zusammen.