„Global Gateway“ gegen „Seidenstraße“ Die EU kommt mit ihrer Alternative zu China kaum voran

Den Ausweg versuchte die Kommission mit mehreren Dutzend „Leuchtturmprojekten“ zu finden, die mithilfe der Mitgliedsländer relativ schnell an den Start gebracht werden sollten. Doch am Anfang war das kaum mehr als eine Ansammlung längst vorbereiteter Vorhaben, die ein neues Label erhielten. Die Umetikettierung wurde zudem vom Misstrauen der Mitgliedsländer begleitet, die lieber ihren bewährten Verfahren folgen, statt Zuständigkeiten an die EU abzugeben. Ein Unterschied zu China besteht auch im Volumen. Beachtliche 300 Milliarden Euro will von der Leyen zwar bis 2027 durch das globale Tor in den Aufbau beidseitig nützlicher Entwicklungspartnerschaften stecken – allerdings nur zum Teil aus EU-Geldern, unterlegt vielmehr durch das Vertrauen in das Mitwirken privater Investoren. China dagegen bringt knapp eine Billion Dollar auf die Seidenstraße.