Bilanz des Gipfels Die EU kommt voran, aber zu langsam

Das wären vergleichsweise mutige Festlegungen, wenn sie nur an dem langen Ringen um jede sprachliche Nuance gemessen würden. Doch gemessen an den Herausforderungen in der Realität sind sie kaum das Papier wert, auf das sie gedruckt wurden. Um das zu erkennen, hätten sich die Staats- und Regierungschefs nur einmal kurz vorstellen müssen, sie wären am Freitag nicht in die geparkten Limousinen vor dem Brüsseler Ratsgebäude gestiegen, um komfortabel in ihre sicheren Heimatstädte zu wechseln, sondern sie hätten ihre Sätze den Menschen inmitten des Leidens in Gaza und Israel erläutern sollen. Oder den Menschen in Kiew, die wohl nicht zufällig zeitgleich mit den Brüsseler Beschlüssen von Russland unter Raketenbeschuss genommen wurden – gefolgt von massiven Schlägen gegen die ukrainische Energieversorgung nur wenige Stunden nach dem EU-Gipfelbeschluss.