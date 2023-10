Gipfel zu Nahost Die EU nimmt sich aus dem Spiel

Es war ein Zeichen, dass in der EU-Gipfelnacht vor dem Tagungsgebäude in Brüssel Demonstranten die Palästina-Flagge hissten, die israelische aber weder vor noch im Zentrum der europäischen Entscheidungsfindung zu sehen war. Es herrschte auch kein sonderlicher Bedarf an den sonst so gerne genutzten symbolischen Gesten. Als es beim Gipfel um den russisch-ukrainischen Krieg ging, schalteten die Staats- und Regierungschef den ukrainischen Kollegen dazu, als es danach um den Hamas-Israel-Krieg ging, bevorzugten sie, ihre Ratschläge zur Krisenlösung ohne direkten Kontakt mit Israel zu entwickeln.