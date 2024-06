Für zweite Amtszeit vorgeschlagen Gipfel stellt sich hinter Ursula von der Leyen

Es ist der Gipfel, der sich mit einer „strategischen Agenda“ vorgenommen hat, seine Erwartungen an die wichtigsten Themen der neuen Kommission klar zu machen. Dazu gehört nicht nur die verstärkte Wettbewerbsfähigkeit Europas, wofür ein Sondergipfel im Herbst in den Blick kommt. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass Europa auch deutlich mehr in seine Verteidigungsfähigkeit investieren muss - 500 Milliarden im neuen Jahrzehnt fehlten, rechnet von der Leyen vor. Immer mehr folgen der Idee, die EU zu diesem Zweck Gemeinschaftsschulden aufnehmen zu lassen. Doch der Kanzler macht da nicht mit. Mehr Geld für Europa, gar mehr Verschuldung Europas, das passt so gar nicht zur Bewältigung des Koalitionsstreits um knappe Haushaltskassen in Berlin. Zugleich bringt er zusammen mit Polen und Tschechen eigene Wünsche an die Runde an. Wer sich weniger an der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge beteilige als Deutschland, Polen und Tschechien, solle doch zur Finanzierung von Lebensunterhalt, beruflichen Trainings, Sprachkursen und anderen Dingen beitragen. Dazu soll nun von der Leyen einen Vorschlag machen.