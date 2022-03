Die Bilanz der Marathon-Gipfel : Viel Gefühl, wenig Konkretes

Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: AP/Michael Kappeler

Brüssel Der Westen sucht in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine den Schulterschluss - in Form eines Gipfelmarathons von Nato, G7 und EU. Am ersten Gipfeltag klappt das auch relativ gut. Am Freitag ziehen sich die Einigungsversuche aber immer länger hin.