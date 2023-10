Gipfel in Granada Wenn Europa sich in maurischem Ambiente trifft

Granada · In Granada trifft sich an diesem Donnerstag die Europäische Politische Gemeinschaft in Zeiten eines neuen Krieges in Europa, aber auch wachsender Konflikte in den eigenen Reihen. Das wirft die Frage nach der europäischen Identität dieser Institution auf.

04.10.2023, 13:45 Uhr