Die Gipfel-Analyse Hat Russlands Krieg die EU wirklich gestärkt?

Gemessen an der Situation Europas am Tag, als Russland die Ukraine überfiel, ist in der Tat ein weiter Weg zurückgelegt worden. Das unterschwellige Gefühl der meisten Verantwortlichen am 24. Februar erstreckte sich vor allem auf die bange Befürchtung, dass die Ukraine eine Woche später Geschichte sein könnte. Kaum einer konnte sich vorstellen, dass knapp zehn Monate später Deutschland einer der größten Waffenlieferanten sein und auch dadurch ein Zurückdrängen der Invasoren in Teilen gelingen könnte. Erst recht galt es als unwahrscheinlich, dass der Anteil russischen Erdgases in der EU von 40 auf neun Prozent sinken und die Speicher vor dem Winter dennoch nahezu voll sein würden. Niemand hätte im Februar darauf wetten wollen, dass noch vor Weihnachten ein neu gebautes LNG-Terminal in Wilhelmshaven den Betrieb aufnehmen würde; so etwas dauerte vor dem Krieg Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.