Italienische Regierungschefin Meloni gewinnt mit neuem Wahlsieg auch in der EU an Macht

Im Luxus-Resort „Borgo Egnazia“ in Apulien - ziemlich genau dort, wo der Absatz des italienischen Stiefels beginnt - beginnen die sieben mächtigsten westlichen Industrienationen (G7) an diesem Donnerstag ihren Gipfel. Nur: Die Grundstimmung passt kaum zur Idylle. Nicht nur der Weltlage wegen, die sich seit dem vorigen Treffen keineswegs zum Besseren gewendet hat: Zum Dauerkrieg in der Ukraine ist ein Krieg im Nahen Osten hinzugekommen, zudem droht China immer offener mit einem Militäreinsatz gegen die Inselrepublik Taiwan. Darüber hinaus hat der Großteil der Staats- und Regierungschefs aus den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland aktuell beträchtliche Schwierigkeiten, sich zu Hause an der Macht zu halten: Beim Jubiläumsgipfel zum 50-jährigen Bestehen 2025 dürfte die Besetzung eine ganz andere sein.