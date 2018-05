Gespräche in Paris: Im Handelsstreit zwischen USA und EU tickt die Uhr

Paris Bleibt die EU von neuen US-Zöllen ausgenommen, wenn sie selbst Zugeständnisse macht? Am Rande eines Ministertreffens in Paris wird noch einmal eifrig verhandelt. Doch die Uhr tickt und die Positionen scheinen unversöhnlich.

Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU läuft die Zeit für eine Einigung ab. Ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross brachte am Mittwoch keinen Durchbruch. „Es ist jetzt am Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Entscheidung zu treffen“, teilte eine Sprecherin von Malmström nach dem Treffen am Mittwochnachmittag in Paris mit. Man werde nicht spekulieren, wie diese am Ende ausfallen werde. Die USA haben EU-Unternehmen noch bis Freitag von den Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Deutschland und Frankreich kündigten eine geschlossene Antwort Europas auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump an.