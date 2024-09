Meinungsschwenk in der EU Geringerer Schutz für Wölfe rückt näher

Der „Dolly“-Moment der EU-Kommission lässt sich auf den September 2022 datieren. Da verlor Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Lieblingspony „Dolly“ an einen Wolf, der zuvor in der Region bereits andere Pferde und Ponys gerissen hatte. Ein Jahr später vollzog ihre Kommission eine 180-Grad-Wende und schlug vor, den Status des Wolfes in der Berner Konvention von „streng geschützt“ in „geschützt“ herabzustufen, um den Abschuss von Problemtieren zu erleichtern. Doch eine Mehrheit im Ministerrat fehlte bislang. Das ist nach einem Positionswechsel der neuen Luxemburger Regierung nun anders. In Kürze könnte der Ministerrat neu entscheiden und damit den Weg für einen anderen Umgang mit dem Wolf frei machen.