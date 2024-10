Nachfolger von Jens Stoltenberg Mark Rutte muss die Nato neu erfinden

Viele Monate hat die nordatlantische Verteidigungsallianz daran gearbeitet, sich selbst „trump-fest“ zu machen. Die Nato wollte sich wappnen für eine zweite Amtszeit Donald Trumps, der in seiner ersten Präsidentschaft das Bündnis nicht nur in Frage gestellt, sondern zeitweise an den Abgrund geführt hatte und nun im Wahlkampf damit drohte, die Beistandspflicht in Frage zu stellen. Den letzten Akt auf dem Weg zur „Trump-Festigkeit“ hat die Nato an diesem Dienstag vollzogen: Mark Rutte als neue Nato-Generalsekretär. Er hatte bereits in Trumps erster Amtszeit in seiner Rolle des erfahrenen niederländischen Ministerpräsidenten zwischen Washington und den europäischen Hauptstädten vermittelt und sogar ein von Trump so empfundenes freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Ob Anfang November Trump oder Vizepräsidentin Kamala Harris das Rennen macht – Rutte steht in beiden Fällen für die bestmögliche Einbindung Washingtons in die Nato, die so mächtig und wichtig für die Welt ist wie nie zuvor.