Begrenzung illegaler Migration Gemeinsames Asylsystem nimmt letzte EU-Hürde

Doch schon dabei gehen die Wege wieder auseinander. Die EU-Kommission will zwar in Kürze Handreichungen zur zügigen nationalen Gesetzgebung ausgeben. Einige sind nach Kommissionsinformationen auch bereits im Vorgriff weit gekommen. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will das ebenfalls so schnell wie möglich schaffen und wies darauf hin, dass die Bundesregierung bereits „intensiv“ an den entsprechenden Gesetzentwürfen arbeite. Doch Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei werden sich voraussichtlich nicht beeilen. Warschau und Budapest stimmten gegen die Gesetze, Prag und Bratislava enthielten sich. Es wird damit gerechnet, dass zumindest Ungarn auch den Rechtsweg antreten wird, um sich gegen den Mechanismus einer „verpflichtenden Solidarität“ zu wehren.