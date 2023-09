Digitalisierte Nachweise Bald kein gelber Impfpass mehr – Daten sollen in App abrufbar sein

Selbst Gesundheitsexperten kannten zwar das Digitalisierungsprojekt der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das immer mehr Staaten vernetzen und den Menschen einen schnelleren, effektiveren und einfacheren Zugang zu Gesundheitsdiensten geben soll. Die EU-Kommissare weisen nun jedoch auf eine ganz besondere Entwicklung hin: „Dieses System wird nicht nur auf Covid-19 oder eine andere einzelne Krankheit beschränkt sein, vielmehr wird es schrittweise erweitert, wenn wir das gelbe Impfbuch der WHO digitalisieren“, schreiben Reynders und Kyriakides in ihrem Brief.