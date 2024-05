Neues Verfahren gegen Meta-Konzern EU-Kommission geht Kaninchenbaueffekt auf den Grund

In Anlehnung an die Alice-Erlebnisse beschreiben Psychologen eine Entwicklung als Kaninchenbaueffekt, wenn sich Menschen immer tiefer in etwas verstricken und nicht wieder herausfinden - so wie Kinder, die von den Algorithmen in eine Scheinwelt gesogen werden, auf immer mehr Videos klicken und dabei Raum, Zeit und Realität aus dem Blick geraten. Binnenmarktkommissar Thierry Breton sorgt sich nun um die „negativen Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit junger Europäer“ und lässt die Kommissionsexperten untersuchen, ob der Meta-Konzern diese Risiken auf seinen Plattformen ausreichend minimiert. Möglicherweise überprüften diese nicht ausreichend, ob die Nutzer Erwachsene oder Minderjährige sind. Die Kommission geht dabei auch dem Verdacht nach, dass der Schutz der Privatsphäre ebenfalls nicht so gewährleistet ist, wie es die EU-Gesetzgebung verlangt.