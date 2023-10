Zustimmung der EU-Staaten steht noch aus EU-Parlament bestätigt neues Siegel gegen Greenwashing bei Anleihen

Anleger in Europa sollen künftig durch ein neues EU-Label besser über ihre Investitionsentscheidungen informiert werden. Das Europaparlament bestätigte am Donnerstag in Straßburg das neue Siegel. Unternehmen, die die Kennzeichnung „Europäische grüne Anleihen“ verwenden wollen, müssen den Angaben zufolge sicherstellen, dass zunächst mindestens 85 Prozent der durch die Anleihe entstandenen Mittel im Einklang mit EU-Nachhaltigkeitsregeln sind.